Liga, l’immagine shock diventata virale: alza i pantaloncini e…

MADRID (SPAGNA) - Oltre il danno, la beffa. Il Cadice , avanti 2-0 al Wanda Metropolitano, si è fatto ribaltare 3-2 dall'Atletico Madrid e ora deve fare i conti con l'infortunio rimediato da Fali . Il centrale difensivo spagnolo, poco dopo la rete del momentaneo 1-2 di Angel Correa, intorno al 35', ha chiesto il cambio. Alzati leggermente i pantaloncini, le telecamere hanno stretto sulla sua gamba dove erano ben visibili due grossi noduli. Il tecnico degli andalusi Sergio, al termine della partita ha spiegato: "Fali è stata una brutta perdita, è un leader e il suo cambio non era previsto. Ha notato un fastidio al retto e prima di romperlo abbiamo deciso di fare la sostituzione. I noduli non sono di oggi, sono di molto tempo fa, vengono da vecchi infortuni e non c'entrano nulla".

Cadice, ora c'è il Girona: le condizioni di Fali

Una versione confermata anche dal diretto interessato: "Questi noduli non sono dovuti a questo infortunio ma piuttosto al risultato di altri strappi muscolari". In casa Cadice c'è ottimismo per averlo a disposizione in vista della sfida di sabato alle 14 contro il Girona: oltre alle rassicurazioni dell'allenatore, il 30enne valenciano al termine del primo tempo era già in panchina, sorridente e con la borsa del ghiaccio applicata sulla zona interessata dall'infortunio.