Il Barcellona frena a Granada. L'Atletico vince e si avvicina alla vetta

Seconda vittoria di fila in campionato per il Las Palmas, che vince 2-1 in casa del Villarreal nella gara valida per la nona giornata della Liga. Coco porta avanti gli ospiti nel recupero del primo tempo, in avvio ripresa Cardona su rigore firma il radoppio. Inutile per i padroni di casa la rete al 92' di Gerard Moreno per il 2-1 finale. Il Las Palmas sale così a 11 punti in classifica, mentre il 'Sottomarino giallo' resta fermo a quota otto. Continua la risalita in campionato dell'Atletico Madrid, che ottiene la quarta vittoria di fila battendo 2-1 la Real Sociedad. Lino porta avanti la squadra di Simeone al 22' del primo tempo, nella ripresa Oyarzabal pareggia i conti al 28', nel finale - al 44' - Griezmann su rigore segna il gol vittoria. I colchoneros salgono così a 19 punti, a meno cinque dal Real Madrid in vetta (con una partita in più), mentre i baschi rimangono fermi a quota 15, al sesto posto.