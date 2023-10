L'incredibile denuncia dell'ex arbitro spagnolo: "Esiste un Var parallelo"

Dal VAR al VOR . Xavier Estrada Fernández , ex arbitro spagnolo, è intervenuto su Radio Marca svelando l'esistenza di una sala VOR parallela a quella VAR : "È una sala che viene utilizzata da diversi anni dal Comitato. Nella sala VAR ci sono i tecnici e gli operatori del cosiddetto occhio di falco, la sala VOR è una sala operativa che non è prevista né dagli statuti della Federazione né nel protocollo VAR né nei nostri contratti di lavoro. A partire dalla stagione 2021/22 ed in quella 2022/2023 è stata creata questa altra stanza senza spiegarlo pubblicamente né alla Liga né ai club, dandoci molto più lavoro avendo responsabilità che non sono nostre".

La sala VAR e la sala VOR cosa sono e come funzionano

Le due sale: "Che ci sia comunicazione tra loro è chiaro, ma dovrebbero essere loro a spiegarlo. I Clásicos hanno più impatto, ma ci sono situazioni di gioco complesse, indipendentemente dal fatto che si tratti di un Clásico o di un'altra partita. Per quanto riguarda la telecamera in sala VAR ci è stato detto che tutto l'audio è registrato, tranne quello che arriva dalla sala operativa all'arbitro al VAR".

Rischia di scoppiare un caso in Liga: "È logico che nessun collega parli quando è attivo perché non può per contratto e perché tutti sapete cosa succederebbe. Invece sarebbe stato importante che nel momento in cui è stata creata la figura del direttore operativo come la sala stessa, il Comitato l'avesse spiegata al mondo". Nel corso della mattinata è previsto che la Federazione rilasci un comunicato sull'argomento, anche se fonti federative commentano che tutti i livelli erano a conoscenza dell'esistenza di questa sala.