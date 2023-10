Milan-Juve, designato l’arbitro per il big match di San Siro: i precedenti

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere Milan-Juventus , valida per la nona giornata di Serie A , in programma domenica 22 settembre alle 20:45 . A coadiuvarlo gli assistenti di linea Valerio Colarossi (Roma 2) e Alessandro Lo Cicero (Brescia). Quarto ufficiale Matteo Marcenaro di Genova. In sala VAR Massiliano Irrati di Pistoia e Lorenzo Maggioni di Lecco.

Mariani, precedenti con Juve e Milan

Mariani arbitrerà per la sedicesima volta in carriera una partita dalle Juventus. Il bilancio con i bianconeri è, finora, di dieci vittorie che si sono conclusi con la vittoria della Vecchia Signora a fronte di tre pareggi e due sconfitte. Il Milan incrocerà, invece, per la volta numero venti il cammino con Mariani: sotto la sua direzione ha vinto undici volte, pareggiato tre e perso cinque. Nell'attuale stagione Mariani ha arbitrato Milan-Torino 4-1 mentre l'ultimo precedente con la Juve coincide proprio con una sfida con il Milan, quella disputata lo scorso 28 maggio all'Allianz Stadium e finito 1-0 per gli uomini di Pioli.