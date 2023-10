Caos Siviglia-Real, insulti razzisti e rissa. Ancelotti furioso: "Se parlo..."

Siviglia-Real Madrid non è stata solo una partita, ma un film, con alcune parti brutte e da dimenticare. L'esito del campo è stato un pareggio, 1-1 , ma la gara ha vissuto momenti di tensione. Al termine del match, Ancelotti , ha rilasciato dichiarazioni molto accese ai microfoni spagnoli: "L'ironia è l'unico modo per commentare questa partita. Se dico quello che penso veramente, mi squalificano e quindi è meglio evitare. Credo che l'arbitro abbia fatto bene, ha provato a preservare la salute dei calciatori". Ma cosa è successo?

Siviglia-Real Madrid, insulti razzisti e tensioni Ramos-Rudiger

Il match è stato macchiato da alcuni insulti razzisti nei confronti di Vinicius e altri giocatori del Real. Scene orribili, che in Liga si sono già viste. Il Siviglia però ne ha preso subito le distanze, ha individuato il responsabile e lo ha cacciato dallo stadio. Questa la nota del club: "Il Siviglia FC annuncia che, dopo aver rilevato un comportamento xenofobo e razzista da parte di un tifoso sugli spalti, ha identificato, espulso dallo stadio e ha immediatamente denunciato questa persona alle autorità. Inoltre, si applicherà il regolamento disciplinare interno. Il Siviglia FC è contrario e condanna qualsiasi comportamento razzista e xenofobo, anche isolato, come in questo caso, e mostra la sua volontà di collaborare con le autorità per sradicare questi atteggiamenti, che non rappresentano una tifoseria come quella del Siviglia".

Dalla tribuna al campo, le scintille sono state molte. Un episodio su tutti, con Sergio Ramos che ha pizzicato le guance di Rudiger, dopo un parapiglia nato da uno spintone di Vinicius a gioco fermo al portiere avversario Nyland. Un gesto che immediatamente ha fatto il giro dei social. Al termine dei novanta minuti, Ancelotti ha preferito usare l'ironia, per cercare di dare un segnale ancora più forte delle urla. Appoggiato anche dal club...