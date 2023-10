Clamoroso Vinicius, un membro del Barcellona: “Pagliaccio che merita schiaffi”

In Liga il problema razzismo negli stadi è uno dei temi più delicati. Vinicius , dopo gli insulti ricevuto lo scorso anno contro il Valencia, ha subito lo stesso trattamento anche da un tifoso del Siviglia , immediatamente espulso dal Sánchez-Pizjuán. Il club ha preso subito le distanze con un comunicato e si è scusato con il brasiliano. Non lo hanno fatto tutti però in Spagna . Mikel Camps , vice portavoce del consiglio di amministrazione del Barça ha sminuito l'accaduto e ha poi offeso il giocatore con un tweet scritto sui suoi social , per poi cancellarlo. Ma era troppo tardi.

Mikel Camps accusa Vinicius: "Non è razzismo, è un pagliaccio"

Il clima in vista del Clasico contro il Real Madrid, per contendersi la testa della Liga, si fa sempre più teso, soprattutto dopo il clamoroso messaggio scritto da Mikel Camps nei confronti di Vinicius: "Non è razzismo, merita uno schiaffo per essere un pagliaccio e un burlone. Cosa rappresentano queste biciclette inutili e senza senso a centrocampo". Un tweet brutto, che diventa deplorevole considerando la carica che riveste nel club blaugrana. Un'accusa pesante alla vittima degli insulti razzisti, che anche nell'ultimo match contro il Siviglia ha dovuto subire. Il giocatore, in prima persona, ha parlato dell'accaduto, svelando che anche un bambino avrebbe mimato un gesto discriminatorio nei suoi confronti: "Io investo molto nell'educazione in Brasile per formare cittadini con atteggiamenti diversi da questi. Il volto del razzista di oggi è stampato sui siti web come in molte altre occasioni. Queste persone dovrebbero essere punite anche penalmente. Sarebbe un ottimo primo passo in vista dei Mondiali di calcio del 2030. Sono disponibile ad aiutare. Scusate se sembro ripetitivo, ma questo è l'episodio isolato numero 19 e il conteggio...".