Il Real Madrid blinda Valverde: rinnovo di contratto di sei anni

Prosegue il matrimonio tra il Real Madrid e Valverde : il giocatore ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029 . L'uruguaiano è cresciuto insieme ai Blancos, dal 2016 ad oggi, e ora completa uno dei centrocampi migliori al mondo con Kroos, Modric, Bellingham, Tchouameni e Camavinga. Ancelotti ha l'imbarazzo della scelta e spesso è costretto a posizionarne qualcuno fuori ruolo per mettere in campo tutta la qualità a disposizione.

El Pajarito ha sempre risposto presente, come in Champions League contro il Napoli o in Liga nella delicata sfida contro la Real Sociedad. Gli spagnoli non vogliono lasciarselo scappare e lui ha intenzione di continuare a scrivere la storia.

Valverde rinnova, il comunicato del Real Madrid

Questa la nota della società: "Il Real Madrid C. F. e Federico Valverde hanno concordato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Valverde è entrato a far parte del Real Madrid nel luglio 2016, a soli 18 anni. Nelle sue sei stagioni in prima squadra, ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti al mondo. Ha giocato 220 partite, nelle quali ha segnato 19 gol e vinto 9 titoli: 1 Champions League, 2 Coppe del Mondo per Club, 1 Supercoppa Europea, 2 Liga, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna. Inoltre è stato MVP della finale della Supercoppa di Spagna 2020 e Pallone d'argento al Mondiale per club 2023". Un bel attestato di stima per un fenomeno in una squadra già stellare.