Lewandowski ribalta l’Alaves: Barcellona sulla scia di Girona e Real Madrid

BARCELLONA (Spagna) - Non sbaglia il Barcellona che nel 13° turno di Liga risponde a Real Madrid e Girona superando in rimonta l'Alaves. Tre punti fondamentali per Xavi che tiene il passo delle prime della classe grazie ad uno scatenato Lewandowski, autentico mattatore del pomeriggio blaugrana. Una gara iniziata tra le difficoltà che alla fine il Barcellona riesce a portare a casa, rimpianti per l'Alaves che non riesce a dare seguito alla vittoria contro l'Almeria.