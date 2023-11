Gavi operato al ginocchio: intervento riuscito, il comunicato Barcellona

Il Barcellona dovrà fare a meno di Gavi per il resto della stagione. Il giocatore è stato operato dopo l'infortunio al ginocchio occorso in occasione della gara tra la Spagna e la Georgia. Un problema che ha fatto scattare l'ira della società blaugrana verso il Ct De La Fuente, reo di aver utilizzato il classe 2004 in una gara ininfluente per le qualificazioni ai prossimi Europei in Germania nel 2024. A comunicare la buona riuscita dell'operazione è stato il club.