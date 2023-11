Gavi, stagione finita. L'ira del Barcellona contro la Spagna

L'ennesimo infortunio in questa sosta per le nazionali. Il centrocampista del Barcellona, Gavi, è stato l'ultimo in ordine di tempo visto il problema accusato nel corso della sfida tra Spagna e Georgia, terminata 3 a 1 per gli iberici già qualificati ai prossimi Europei in Germania. Proprio per questo i blaugrana si sono infuriati con la scelta del Ct De La Fuente di mandare in campo il classe 2004. Il giocatore è uscito in lacrime dal campo e le prime sensazioni sono state sin da subito negative. In mattinata il ragazzo ha effettuato i primi controlli e ha avuto la conferma del grave infortunio.