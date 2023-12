Ancora Bellingham ma non basta: Real frenato a casa Betis

SIVIGLIA (Spagna) - Dopo tre vittorie consecutive rallenta la marcia del Real Madrid di Carlo Ancelotti . Sul campo del Betis finisce 1-1 il match della 16 giornata dell Liga: Blancos avanti ad inizio ripresa (53') con la 12ª rete in campionato del Golden Boy 2023 Jude Bellingham ma al 66' Ruibal trova il pari difendendolo fino alla fine. Real 1° a 39 punti in attesa dello scontro diretto di domenica tra Barcelloina (3° a 34 punti) e Girona (2° a 38 punti).

Las Palmas, altro successo! Bene la Real Socieda

Il Las Palmas, in versione corsara, ha vinto per 1-0 sul campo dell'Alaves. All'Estadio Mendizorrotza, gara decisa intorno alla mezzora dalla rete siglata da Kirian Rodriguez. In classifica, gli ospiti salgono in ottava posizione a quota 24 punti mentre l'Alaves resta fermo a 16 punti. La Real Sociedad torna a vincere dopo il pareggio dell'ultima giornata archiviando per 3-0 la pratica Vilarreal: ospiti che indirizzano la partita nel finale di primo tempo con le reti di Merino (38'), Zubimendi (41') e Kubo (45'+4).