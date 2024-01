Il Real soffre, ma batte 3-1 un club di 4ª serie. Avanti Atletico e Girona

Successo in trasferta per uomini di Ancelotti , che sul campo dell’ Arandina – squadra che attualmente milita nella quarta divisione del campionato spagnolo – si impone con il risultato di 3-1 . Un successo arrivato dopo un primo tempo difficilmente pronosticabile, con il Real costretto a rientrare negli spogliatori sul risultato di 0-0, nonostante un possesso palla quasi esclusivo. Bisogna aspettare il 54' per il gol del vantaggio realizzato da Joselu su calcio di rigore . Un minuto dopo raddoppia Brahim Diaz . Nel finale la chiude Rodrygo , ma c'è ancora tempo per una piccola gioia per i padroni di casa che festeggiano l' autorete di Fernandez. I Blancos, vincitori della passata edizione della Coppa del Re , accedono così agli Ottavi di finale .

Avanti anche Atletico Madrid e Girona

I colchoneros – prossimi avversari dell’Inter in Champions League - passano il turno grazie al successo rimediato sul campo del Lugo. Ospiti subito in vantaggio con Correa al 2’ minuto, i padroni di casa trovano però il gol del pareggio al 39’ e vanno negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1. Nella ripresa ci pensa Depay. L’ex blaugrana ritrova il vantaggio al 66’ con un dribbling vincente in area che gli spiana la strada verso il gol, chiudendo poi i conti al minuto 74.

Altro successo del Girona. La squadra rivelazione del campionato ha battuto in trasferta l’Elche grazie alle reti di Blind (37’) e Couto (67’). Vittorie anche per Getafe e Alavés, che rispettivamente battono Espanyol e Real Betis con i risultati di 0-1 e 1-0. Sconfitta interna per l'Huesca, che cade nei supplementari contro il Rayo Vallecano.