Atletico ko ai supplementari con un autogol: 5-3 Real, Ancelotti in finale

RIAD (Arabia Saudita) - È il Real Madrid di Carlo Ancelotti la prima squadra ad accedere all'ultimo atto della Supercoppa di Spagna, in corso di svolgimento in Arabia Saudita. I Blancos, che hanno sconfitto - nella prima semifinale della competizione - ai tempi supplementari 5-3 i 'cugini', l'Atletico di Simeone, Morata (in campo per 91') e De Paul (per 90'), attendono ora il match tra Barcellona e Osasuna.