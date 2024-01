Dalla Spagna: "Pozzo, piano criminale e plusvalenze: chiesti 12 anni di carcere"

Cosa è successo

Come riportato dal quotidiano El Pais, l'Autorità spagnola ha rilasciato un documento in cui si sostiene che Pozzo abbia sottratto al fisco le plusvalenze derivate dalla compravendita dei giocatori trasferendole all'estero: precisamente in Lussemburgo. Nel documento si legge infatti di "un piano criminale su larga scala che, partendo dal controllo del Granada nel 2009, e mediante l’esecuzione di una complessa strategia, permetteva alla coppia che le plusvalenze ottenute tramite la vendita di giocatori si trasferissero artificialmente in Lussemburgo, venendo così sottratte alla fiscalità spagnola”.

La pena

Con questa accusa, la Fiscalía Anticorrupción chiama dunque Pozzo e Pina al banco degli imputati per rispondere dell'evasione da cui sarebbe derivato "un notevole profitto economico a scapito dello Stato". Il pm chiede un risarcimento di 26.9 milioni di euro per il reato commesso contro l'erario Pubblico e l'esenzione da sussidi statali e benefici fiscali per un periodo di 12 anni. Inoltre, l'Autorità chiede che l'attuale dirigenza del club Catalano - oggi di proprietà del City Group - risarcisca gli importi corrispondenti alle imposte sulle società non versate negli anni 2013, 2014 e 2015 per un totale di quasi 10 milioni di euro.