Vinicius alimenta le polemiche di Real-Almeria: "Così anche a Copacabana"

Continuano le polemiche nella Liga per quanto è successo nella gara tra Real Madrid e Almeria. I blancos hanno vinto in rimonta: dal 2 a 0 degli ospiti al 3 a 2 firmato Carvajal al 99esimo. Il tutto, però, è stato condito da decisioni dubbie al Var che hanno fatto scatenare l'ira soprattutto di Garitano e dei suoi ragazzi. Il club è stato duro sui social così come i suoi tesserati nel dare contro l'operato dell'arbitro nella gara del Bernabeu. Gli episodi contestati sono stati due: prima il gol annullato all'Almeria (del possibile 3 a 1) per una manata di Lopy a Bellingham nel tentativo di girarsi e poi la rete di Vinicius convalidata nonostante un tocco con il braccio. In entrambi i casi il Var è andato al monitor per rivedere le azioni incrimante salvo poi prendere decisioni avverse all'Almeria. Ad alimentare le polemiche ci ha pensato lo stesso esterno brasiliano che ha voluto pubblicare un post sui social molto sarcastico...