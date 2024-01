"Così è uno scandalo!" VARemuntada Real con l'Almeria, in Liga è l'inferno

Si è conclusa una gara difficilmente pronosticabile tra Real Madrid e Almeria, con i Blancos che vanno sotto di due gol al Bernabeu - firmati da Ramazani al primo minuto di gioco e da Gonzalez al 43' - per poi trovare il pareggio con Bellingham (al 57' su calcio di rigore, concesso per un fallo di mano di Kaiky, nonostante la vistosa spinta subita da Joselu) e Vinicius al 67', in una dinamica che non chiarisce se, il tocco decisivo, sia avvenuto col braccio o con la spalla. Un match che in più occasioni ha chiamato in causa il Var, provocando le forti proteste da parte degli ospiti per le due reti convalidate agli uomini di Ancelotti e per il gol del possibile 3-1 annullato al 61' ad Arribas, ex di turno che non esulta, per una precedente manata di Lopy su Bellingham (al quale la tecnologia cancella il gol del sorpasso al 77' per offside). Nel finale assalto del Real, l'Almeria non ci sta e prova a difendere il risultato, ma Carvajal segna al nono minuto di recupero, mettendo così la parola fine a una gara che resterà indigesta agli uomini di Garitano (espulso per proteste, gridando allo 'scandalo'). Le merengues si portano così provvisoriamente a +3 sul Girona, che ospiterà il Siviglia alle 21.