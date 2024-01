Coppa del Re, Barcellona e Girona ko: Athletic Bilbao e Maiorca in semifinale

BILBAO (Spagna) - Girandola di emozioni e pirotecnico 4-2 al San Mamés tra Athletic Bilbao e Barcellona. Dopo 120 minuti sull'altalena ad uscire vincitori sono i padroni di casa che conquistano la semifinale di Coppa del Re eliminando i blaugrana di Xavi. Pronti-via e dopo appena 30 secondi Guruzeta porta avanti i baschi. Pian piano gli ospiti, smaltita da doccia gelata, alzano il baricento e la ribaltano già nella prima frazione di gioco con Lewandowski e Yamal. Come detto, però, la gara si caratterizza per continui cambiamento di fronte e al 49' Sancet ristabilisce l'equilibrio con un perfetto colpo di testa. Dopo che Yamal sciupa due ghiotta opportunità, l'Athletic Bilbao la vince nei supplementari grazie ai fratelli Williams: Inaki, appena tornato dalla Coppa D'Africa, sigla il gol del 3-2 allo scadere della prima frazione mentre Niko fissa il punteggio sul definitivo 4-2 con una meravigliosa trivela. Al San Mamés è festa grande: Athletic in semifinale e Barcellona eliminato.