Simeone alza la voce contro la Liga: "Non rispettano i tifosi dell'Atletico"

"Come siamo riusciti a fermare Bellingham? In realtà abbiamo avuto solo fortuna" - ha rivelato Simeone a Espn in vista della terza sfida contro il Real Madrid dopo quelle in Supercoppa e in Copa del Rey. Ora il Cholo sarà faccia a faccia con Ancelotti ( qui le sue dichiarazioni ) in campionato. E oltre a tante parole al miele per i rivali, il tecnico ha criticato asparamente la Liga.

Simeone elogia Bellingham e Florentino Perez

Simeone ha elogiato senza troppi giri di parole la stella inglese: "Bellingham è straordinario, mi piace molto. Poi è in un club dove ha tutto per migliorare. Per un difensore è difficile marcarlo: se guardi la palla te lo perdi". Dal singolo alla squadra, tanti applausi anche per il Real Madrid e Florentino Perez: "Ronaldo e Benzema sono andati via, Casillas anche. Eppure si trovano sempre lì davanti. Perché? Facile, è gestito alla perfezione. Hanno un presidente forte che pretende sempre il meglio". Oltre all'intervista per l'emittente statunitense, l'allenatore dell'Atletico Madrid ha presentato anche il derby in conferenza stampa, analizzando la sfida e lamentandosi in vista della Copa del Rey.