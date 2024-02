Barcellona, Deco allontana Motta: "Non lo seguo tanto. Klopp allenatore top"

Stagione di alti e bassi fino a questo momento per il Barcellona , che in Liga è a 8 punti dal Real Madrid capolista, e con gli ottavi di Champions League contro il Napoli ad attenderli. A tenere banco negli ultimi giorni in casa blaugrana, però, è senza dubbio la scelta presa ufficialmente da Xavi , che ha annunciato che al termine della stagione lascerà la panchina dei catalani .

Barcellona e il dopo Xavi: parla Deco

Come ha presto il Barcellona la notizia dell'addio del tecnico spagnolo? A parlarne in queste ore a La Vanguardia è stato il direttore sportivo del club nonché ex giocatore blaugrana, Deco: "Siamo ancora sorpresi dalla decisione di Xavi di partire. Con lui progettavamo il futuro del Barça". Chi potrebbe prendere il suo posto il prossimo anno? "Klopp è un top coach, ma non credo sia il momento di parlarne. Thiago Motta? Non seguo con assiduità il suo lavoro perché non sono abituato a seguire il Bologna. Rafa Marquez è qui (allena la seconda squadra del Barcellona, ndr), è giovane ma sta migliorando molto. Crescerà bene qui. Non abbiamo ancora parlato con nessun altro allenatore. Deve essere qualcuno che voglia seguire il nostro piano di lavoro, giocando un buon calcio e con ambizione. Non parlerò di nessun altro allenatore adesso: abbiamo molte opzioni del futuro tecnico, se ne parlerà più avanti".