Morata infortunato durante Siviglia-Atletico: esce dal campo in lacrime

SIVIGLIA (Spagna) - Atletico Madrid in ansia per le condizioni di Alvaro Morata. Ad inizio del secondo tempo della sfida a casa del Siviglia, valida per la 24esima giornata della Liga, l'attaccante spagnolo è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio al ginocchio destro dopo uno scontro con Soumaré. L'ex Juventus è rimasto a terra per diversi minuti, poi è uscito dal terreno di gioco zoppicando ed in lacrime. Una volta in panchina ha continuato a disperarsi, sotto gli occhi preoccupati di Diego Simeone.