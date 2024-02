Real Madrid, incidente in autostrada: cosa è accaduto

Il viaggio del Real Madrid non è stato molto sereno: Vinicius e compagni hanno subito un incidente senza conseguenze gravi . Il pullman della squadra, in direzione Lipsia per la trasferta dell'andata degli ottavi di Champions League , è stato urtato in autostrada da una macchina. Il conducente si è distratto per filmare i giocatori e ha perso il controllo della vettura.

Real Madrid, incidente in autostrada: la ricostruzione

La squadra di Ancelotti è partita questa mattina da Madrid in aereo, ma è stata costretta ad atterrare a Erfurt per uno sciopero. Il resto del viaggio (circa 160km) è avvenuto con il pullman della società. Come riporta la Bild, sull'autostrada A4, tra Eichelborn e Nohra, una Toyota bianca ha toccato il bus dei blancos, mentre cambiava corsia di marcia. Il veicolo ha rotto lo specchietto retrovisore, subendo un danno di circa 3mila euro. Al contrario l'autista del club madrileno, come spiegato da Marca, non ha percepito la collisione e ha continuato il viaggio senza fermarsi, accorgendosi solo all'arrivo di alcuni graffi sulla parte laterale del conducente. Una trasferta molto movimentata per il Real, sarà lo stesso in campo?