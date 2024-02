Kroos fa tremare il Real: “Rinnovo? Voglio giocare in Champions, ma…”

Lipsia-Real Madrid, la conferenza di Ancelotti

Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Real Madrid: "Siamo in un buon periodo, motivati, in una competizione che per noi è la più importante. Il Lipsia è una rivale forte, gioca intensamente e con la massima qualità. Faremo una partita completa, soprattutto difensivamente". Su Vinicius: "Ha molta qualità e mette molta intensità nei dribbling e negli scatti. Se lo fa con costanza durante i 90 minuti si vede perché poi gli avversari non riescono a stargli dietro nella ripresa". Poi un elogio a Kross: "La sua percentuale di passaggi è la stessa di dieci anni fa. La sua qualità non è cambiata, si nota che gioca in una squadra con molta energia e per questo risalta di più la sua tecnica nel ritmo di gioco. Lui, in tutto questo, si sente molto bene. La sua motivazione non sono i titoli o i soldi, per ma giocare a calcio. Ama farlo, lo fa molto bene. Futuro? Ciò che deciderà andrà rispettato". Sull'infortunio di Bellingham: "Non c'è, ma senza di lui abbiamo vinto quattro partite su quattro. Questi infortuni sono stati un’opportunità per essere più motivati". Sul ballottaggio in porta: "Lunin o Kepa?Ho le idee chiare. Non preoccupatevi troppo, lo saprete domani".