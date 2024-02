Atletico Madrid, altro ko dopo Morata: allarme Simeone per l'Inter

Nuovo infortunio in casa Atletico Madrid e altra brutta notizia per Simeone in vista della Champions League. Martedì 20 febbraio i Colchoneros saranno a San Siro per la sfida contro l'Inter e dopo l'ultima gara contro il Siviglia in campionato hanno ricevuto un paio di novità poco confortanti per alcuni dei suoi giocatori. In primis è stato Morata a far preoccupare i tifosi e la società, l'attaccante ex Juve resta comunque in dubbio per il match con i nerazzurri. Gli esami effettuati dall'attaccante spagnolo hanno evidenziato "una contusione ossea e una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro". La società in mattinata ha comunicato anche un altro infortunio, quello di Gabriel Paulista.