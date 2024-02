Real Madrid Tv, scoppia il caso arbitri: la denuncia del Siviglia

Si preannuncia un match infuocato quello tra il Real Madrid capolista della Liga, r educe dal pari con il Rayo Vallecano , e Siviglia , in programma questa sera alle 21. Un match che segnerà il ritorno al Santiago Bernabeu di Sergio Ramos , leggenda dei blancos, che nello stadio in cui è cresciuto manca dal 1 marzo 2020, giorno in cui fu vinto il Clasico per 2-0 sul Barcellona . Poi con la pandemia, il conseguente spostamento a Valdebebas per il lavori allo stadio e infine il suo addio dalle merengues, non ci è più tornato. Ma intanto la sfida tra le due società è già iniziata... fuori dal rettangolo di gioco.

Real Madrid TV, la denuncia del Siviglia

Il Siviglia, nelle scorse ore, ha diramato un comunicato annunciando di aver denunciato quanto accaduto nella tv del Real Madrid, con l'emittente che ha trasmesso gli errori commessi dall’arbitro Diaz de Mera, fischietto della sfida di questa sera al Bernabeu, e da Gonzalez Fuertes, designato come Var dell'incontro. Questa la nota del club : "Il Siviglia ha denunciato questo sabato per iscritto, tramite una lettera al Comitato di Competizione della RFEF (Reale Federazione Spagnola di Calcio, ndr), la campagna di persecuzione e molestie nei confronti del signor Díaz de Mera, designato come arbitro principale per la partita tra Real Madrid e Siviglia, e di González Fuertes, l'arbitro designato per il VAR, attraverso Real Madrid TV, il canale televisivo ufficiale del Real Madrid. Il Siviglia desidera denunciare formalmente questi fatti agli organi direttivi della federazione, affinché valutino se questi fatti possano essere considerati una violazione del Regolamento Generale della RFEF o di qualsiasi altro regolamento applicabile. Il club desidera inoltre ribadire la sua più ferma condanna di questo comportamento e di queste campagne orchestrate per minare l'immagine della professione arbitrale, causando un grave danno al calcio spagnolo e mettendo in discussione l'integrità della competizione".