Simeone ko in Coppa del Re aspettando l'Inter: tris Athletic Bilbao

L'Atletico Madrid non riesce a raggiungere la finale di Coppa del Re. I Colchoneros, dopo aver perso la semifinale d'andata in casa 0-1 contro l'Athletic Bilbao, non sono stati in grado di ribaltare il risultato in trasferta e hanno rimediato un'altra sconfitta con il netto risultato finale di 0-3. Decisive le reti dei due fratelli Inaki e Nico Williams oltre al gol di Guruzeta. La squadra di Simeone tra due settimane proverà a ribaltare un altro risultato: quello degli ottavi di finale di Champions League dopo l'1-0 dell'Inter a San Siro. L'Athletic Bilbao in finale di Coppa del Re affronterà il Maiorca, che nell'ultimo turno ha eliminato la Real Sociedad.