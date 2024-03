Valencia-Real, è bufera: post Vinicius e duro commento della tv ufficiale

Real Madrid Tv: "Ci ha rubato il gol in rimonta"

La TV del Real Madrid ha commentato in modo duro la decisione di Gil Manzano: "Insolito, inaudito, imbarazzante, vero furto. Ricordiamo che Gil Manzano ha fischiato tre rigori contro il Madrid al Mestalla... Ci ha rubato un gol in rimonta. L'hanno visto tutti e Gil Manzano si difende per aver fischiato prima. Viene inventato un nuovo regolamento. Devono correggerlo dal VAR nel rigore che ha inventato. Non lascia finire l'azione, che è quello che dicono le regole. I giocatori del Madrid sono sbalorditi. Va sottolineato che si tratta di un fatto senza precedenti. Ritrae questo sistema. Non lascia spazio a interpretazioni. Il protocollo dice che si fischia la fine indicando con le braccia il tunnel degli spogliatoi. È la prima volta che succede. Se il VAR interviene al 90' e viene fermato per due minuti, devi prolungarlo per due minuti (oltre ai 7 indicati n.d.r.). Vediamo se Medina Cantalejo esce allo scoperto per spiegarlo. Metteranno su un orologio e diranno che Gil Manzano ha avuto il piacere di dare al Madrid un minuto in più. Nel gioco si vede che i giocatori del Valencia si lamentano e non si lamenteranno dopo la fine. Ancora non capiamo cosa sia successo al Mestalla. Rovineranno la competizione spagnola. Penso che ci sia stato molto applauso tra gli arbitri per vedere chi avrebbe espulso Bellingham per primo". ha concluso il giornalista di Real Madrid Tv. Un fiume in piena in cui poi è arrivata anche la reazione sui social di Vinicius...