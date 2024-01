Maignan, Daspo a vita a un autore degli insulti razzisti in Udinese-Milan

Identificato grazie a un video pubblicato sui social dalla Digos e dalla polizia scientifica della questura di Udine, il tifoso responsabile delle offese razziste rivolte a Mike Maignan nel corso del match di sabato 20 gennaio tra Milan e Udinese - vinto per 3 a 1 dai rossonesi - non potrà più accedere allo Stadio Friuli . È quanto si apprende dal comunicato ufficiale del club friulano, che fa seguito al provvedimento già emanato dalla questura .

La decisione della questura

L'uomo, 46 anni e residente in provincia di Udine, era già noto alle forze dell'ordine, ed è accusato di aver intonato cori discriminatori ("negro di m****") contro l'estremo difensore del Milan per almeno 12 volte nel corso dell'evento. Per lui, il questore di Alfredo D'Agostino ha stabilito nel termine di 5 anni la durata del divieto di accedere al Bluenergy Stadium.