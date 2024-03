Barcellona a pezzi col Napoli: De Jong e Pedri fuori! Il bollettino

Barcellona-Napoli, il probabile undici

Un centrocampo da reinventare quello del Barcellona di Xavi senza tre dei suoi tenori e con un Christensen adattato al ruolo di mediano davanti alla difesa. Al suo fianco Gundogan e probabile Fermin Lopez con Oriol Romeu in panchina visto che è l'alterego del danese. In porta Ter Stegen, mentre qualche dubbio anche in difesa, non tanto sulle corsie laterali con Koundé (a destra) e Cancelo (a sinistra) ma più per i centrali. Nelle ultime gare di campionato sta trovando spazio il giovanissimo Cubarsì al fianco di Araujo, ma all'andata ha giocato Inigo Martinez. Davanti con Lewandowski a far da punta centrali ai lati potrebbero esserci Joao Felix, anche lui rientrato da un problema muscolare ed entrato nel finale al Maradona, e Raphinha. Il brasiliano è più avanti rispetto a Lamine Yamal. Mancano ancora 8 giorni al match di ritorno in Catalogna e l'ultima gara di campionato antecedente a quella contro il Napoli potrebbe dare ulteriori indicazioni riguardo al possibile undici con i partenopei.