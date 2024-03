Piqué, sale sul disastro Barcellona: "Vendono fumo, altro che Champions"

Piqué critica il Barcellona: "Come si fa a dire che vinceremo la Champions?"

In una diretta con Ibai Llanos, noto streamer spagnolo e commentatore degli esports, Piqué ha analizzato così la stagione della squadra di Xavi: "La gente del Barça vuole sapere la verità. Se è vero che le difficoltà economiche sono queste, bisogna avere il coraggio di dirlo in faccia. Quello che non si può fare è vendere fumo e dire che vinceremo la Champions se poi non hai soldi per competere. Non so la situazione in cui si trova attualmente il club, ma dall'esterno sembra non essere molto buona. I tifosi capirebbero se per due-tre anni il progetto si concentrasse sul far crescere i talenti della Masia. So per certo che ci sono ragazzi dal grandissimo potenziale, potremmo comunque competere per vincere la Liga. Quello che non si può fare è dire 'Sto per firmare Haaland', ma come si fa? Ti dico Haaland come potrei dirti Mbappé".