Ancelotti sotto shock in Spagna: chiesti quasi cinque anni di carcere!

La notizia giunge proprio nel giorno in cui il Real Madrid ospita il Lipsia nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ancelotti, secondo la Procura, avrebbe firmato il 1 luglio 2013 un contratto privato in cui cedeva i suoi diritti d'immagine alla società Vapia Limited per un periodo di dieci anni e un prezzo di 25milioni di euro. Il giorno dopo, l'ente avrebbe nominato lo stesso allenatore del Real Madrid come suo rappresentante, "concedendogli i massimi poteri per gestire i suoi diritti d'immagine". Successivamente, in data imprecisata, sarebbe stato formalizzato un allegato all'accordo che avrebbe modificato la durata del contratto, riducendola a tre anni, e il prezzo di acquisto dei diritti d'immagine, riducendolo a un milione di euro.