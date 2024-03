Ancelotti, macché evasore: Carlo deve essere addirittura rimborsato

Ancelotti: "Sono convinto di essere innocente"

L'accusa mossa nei suoi confronti dal Fisco spagnolo era stata quella di avere evitato di pagare le tasse sui diritti d'immagine, suddivisi al cinquanta per cento con il Real. Ma Carlo ha pagato quanto doveva e, sentenza del 12 luglio scorso, il Tribunale di Madrid gli ha riconosciuto anche il diritto a un rimborso di 1 milione 200 mila euro. Il verdetto, però, è stato impugnato dalla Procura Provinciale di Madrid che ha interposto appello, negando la restituzione della somma e chiedendo anche la pesante condanna penale per frode fiscale, in quanto convinta che, all'epoca, Ancelotti fosse fiscalmente residente in Spagna. Tesi che i legali di Carlo smonteranno in Tribunale, come ha preannunciato lo stesso allenatore, in calce alla qualificazione della sua squadra ai quarti di Champions League: "Questa vicenda mi impressiona poiché si parla di una dichiarazione del 2015. Pensano fossi residente a Madrid, ma io non lo ero. Ho già pagato la multa, il denaro è stato versato nei conti dell’ispettorato fiscale e le parti stanno parlando per trovare una soluzione. Sono convinto di essere innocente, non risiedevo a Madrid nel 2015. Vedremo che cosa deciderà il giudice”.