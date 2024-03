Sarri si dimette, Benitez viene esonerato: giornataccia per gli ex Napoli

Il Celta Vigo ha annunciato l'esonero dell'allenatore Rafael Benítez a causa degli scarsi risultati del club galiziano, che lotta nella classifica di Liga per non retrocedere in seconda divisione. "Rafa Benitez e il suo team di allenatori lasciano l'RC Celta dopo otto mesi di assoluta dedizione e impegno totale, durante i quali la squadra non ha raggiunto i risultati attesi dal club", ha spiegato il Celta in un comunicato. Benitez, 63 anni, aveva iniziato il suo mandato alla guida del Celta lo scorso giugno, con un contratto inizialmente previsto fino al 2026. L'ex tecnico del Liverpool aveva sottolineato più volte nelle ultime settimane di aver firmato per un progetto triennale, ma gli scarsi risultati hanno portato al licenziamento. Il Celta non ha rivelato chi sostituirà Benitez, ma secondo la stampa spagnola, l'allenatore della squadra riserve, Claudio Giraldez, potrebbe prendere le redini della squadra.