Real Madrid, poker all'Osasuna. Girona ko col Getafe, Ancelotti a +10

Il Real Madrid vince e convince nel match valevole per la 29ª giornata di Liga. I Blancos di Ancelotti, dopo aver pescato il Manchester City dal sorteggio nei quarti di finale di Champions League, hanno consolidato ulteriormente il primo posto in classifica imponendosi in casa dell'Osasuna con il netto risultato di 4-2. Ad aprire le marcature ci ha pensato Vinicius Junior al 4', con i padroni di casa che hanno rimesso tutto in parità dopo 3' con l'ex Crotone Ante Budimir. A rimettere le cose in ordine ci ha pensato Carvajal, bravo a sfruttare al meglio l'assist di Valverde al 18'. La squadra di Ancelotti ha poi chiuso i giochi nel secondo tempo: Brahim Diaz e ancora Vinicius firmano il poker definitivo. Inutile la rete di Munoz al 91'.