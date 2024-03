Tris del Barcellona all'Atletico Madrid: Simeone ko, Xavi secondo

Il Barcellona cala il tris all' Atletico Madrid sul campo del Wanda Metropolitano: apre le marcature l'ex Joao Felix su assist di Lewandowski, poi a fine primo tempo scatta anche il rosso per Xavi dalla panchina per condotta antisportiva. Nel secondo tempo continua l'assalto del Barça che prima raddoppia con Lewandowski e poi chiude la gara con la rete di Fermin Lopez . In classifica i catalani salgono al secondo posto, scavalcando il Girona , mentre la squadra di Simeone resta al quinto posto ad un solo punto dall'Athletic Bilbao.

Vince il Villarreal, Siviglia ko

Un Celta Vigo in versione corsara vince per 2-1 il primo match della domenica di Liga sul campo del Siviglia. All'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, padroni di casa subito avanti con la rete di Youssef En Nesyri. Nella ripresa, gli ospiti ribaltano tutto: a segno prima l'ex Roma Carles Perez e poi Jorgen Strand Larsen. Il Villarreal ha battuto in casa, di misura, 1-0, il Valencia. La squadra della provincia di Castellon ha vinto il derby della comunità valenciana grazie alla rete siglata da Cuenca nel corso della ripresa. Nel corso della prima frazione i padroni di casa avevano fallito un penalty, calciato da Baena. L'Almeria ha vinto per 1-0 sul campo del Las Palmas: a decidere la gara dell'Estadio de Gran Canaria è stato Leo Baptistao. Il Rayo Vallecano ha battuto 2-0 il Betis Siviglia: padroni di casa in vantaggio con Lejeune al 40', raddoppio nella ripresa con Camello al 78'. Grazie a questo successo il Rayo si porta a quota 29 punti in classifica, il Betis resta fermo a 42.