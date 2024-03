Cubarsì, ecco la nuova stella del Barcellona che fa sognare la Spagna

BARCELLONA - Avere 17 anni ed essere il più fotografato al ritiro della tua nazionale: fatto. A Barcellona è nata una stella destinata a brillare a lungo. Ebbene sì, ieri mattina, al centro sportivo di Las Rozas, quartier generale dell Roja, tutti cercavano lui: Pau Cubarsí, giunto a Madrid per il suo debutto assoluto agli ordini di Luis De La Fuente. E dire che, fino allo corso 18 gennaio, il giovane canterano del Barcellona non aveva nemmeno fatto il proprio esordio con la camiseta blaugrana. Da allora, però, non si fa altro che parlare del talentuosissimo centrale catalano - diventato, in pochissimi tempo, una delle pedine inamovibili dello scacchiere di Xavi Hernández - e della sua irruzione che, per molti versi, ricorda quella della scorsa estate, quando a stravolgere gli equilibri del Barça, prima, e della Spagna, poi, fu Lamine Yamal: «Quando ha la palla Cubarsí le mie pulsazioni non aumentano - ha assicurato Xavi, subito dopo la sfida di Champions League vinta, martedì scorso, dai blaugrana contro il Napoli - il suo grande pregio è proprio quello che il suo allenatore è tranquillo quando ad avere la palla è un ragazzo di 17 anni. E questo non ha prezzo. Il Napoli ci ha pressato per tutti i 90 minuti, ma lui è sempre riuscito a trovare l'opzione migliore». E, del resto, alla fine della gara che ha sancito l'eliminazione degli azzurri dalla massima competizione continentale è stato proprio "Fa' la cosa giusta Pau" a ricevere, nel giorno del suo esordio in Europa, il premio di Mvp dell'incontro: «Ha la testa sulle spalle. È tranquillo, riflessivo, umile e, soprattutto, ha una gran voglia di migliorare. Ed è proprio questa sua predisposizione a renderlo migliore giorno dopo giorno. Stiamo assistendo a una meravigliosa irruzione in scena sia per il Barça che per il calcio spagnolo in generale che si assicura un centrale di grandissimo livello per molti anni».