Razzismo, non solo la Serie A sotto i riflettori: bufera Real-Liga su Vinicius

La piaga del razzismo non soltanto in Serie A. Se in Italia a tenere banco in queste ore è il caso Acerbi-Juan Jesus per quanto accaduto durante Inter-Napoli, in queste ore tema caldo in Liga è un reiterato episodio di discriminazione. Non è la prima volta che Vinicius Jr, calciatore del Real Madrid, denuncia cori e comportamenti durissimi, spesso a sfondo razzista, nei suoi confronti da parte dei tifosi avversari. Denuncia avvenuta anche nell'ultimo match dei blancos, quello vinto per 2-4 contro l'Osasuna.