"La Superlega inizierà nel 2025": Laporta show e furia Barça contro il Real

" Superlega? Se avessimo iniziato questa competizione due anni fa, avremmo guadagnato un sacco di soldi. Non voglio dire la cifra perché oscilla a seconda delle interpretazioni. Sarà una manifestazione molto interessante e credo che inizierà nel 2025 ". Questo il pensiero del presidente del Barcellona Joan Laporta , intervistato da Mundo Deportivo. Il numero uno dei blaugrana ha detto la sua anche sul caso Real Madrid tv e sul calciomercato.

Laporta contro il Real Madrid: "Sono indignato"

Laporta ha poi proseguito: "Sono ancora arrabbiato e indignato perché quello che il Real Madrid fa con la tv (servizio sugli errori commessi dal direttore di gara Diaz de Mera, prima del match contro il Siviglia) è una vergogna. Ogni settimana provano a mettere pressione. Se a realizzare questi video fossimo stati noi, ci avrebbero già criminalizzati e sanzionati". Il presidente si è espresso anche sul caso Negreira: "Hanno chiesto che l'indagine venga estesa anche se non c'è nulla. Con Negreira avevamo solo un rapporto professionale, lo provano le relazioni che ci forniva. Cercano di dire che siamo noi a influenzare gli arbitri, quando è quello che stanno facendo loro". Sulla prossima finestra di calciomercato estiva: "Non vedo la necessità di fare un investimento che possa snaturare quello che stiamo costruendo, che è una squadra equilibrata. L’anno prossimo avremo ancora Gavi, che dà energia. E poi abbiamo Pedri e De Jong che sono giocatori di livello mondiale, come tutti quelli che abbiamo".