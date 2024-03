Koke, la leggenda continua: ufficiale il rinnovo con l'Atletico Madrid

La storia leggendaria all' Atletico Madrid di Jorge Resurreccion Merodio, meglio conosciuto come Koke , prosegue. Il capitano degli spagnoli ha raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto , che scadeva il 30 giugno, per un'ulteriore stagione. Il classe 1992 ha giocato sempre e solo con i rojiblancos, dal settore giovanile alla prima squadra: una vita all'Atletico, dal 2000 fino ad oggi. Oltre a disputare due finali di Champions League (trofeo mai vinto, ma ci riproverà quest'anno dopo l'approdo ai quarti di finale ), Koke con i Colchoneros ha conquistato 2 campionati, 1 Coppa di Spagna, 1 Supercoppa di Spagna, 2 Europa League e 2 Supercoppe Uefa.

Koke, ufficiale il rinnovo con l'Atletico Madrid

Questo il toccante comunicato con cui l'Atletico Madrid ha annunciato il rinnovo di Koke: "L'8 gennaio 1992 è una data segnata sul calendario biancorosso. In quel giorno è nato un ragazzo di Vallecas, che è entrato a far parte dell'Atletico Madrid all'età di sei anni e che, da allora, è diventato una leggenda indiscussa del nostro club. Oggi, a 32 anni, Jorge Resurrección Merodio è il giocatore che ha indossato più volte la maglia biancorossa in partite ufficiali. Un totale di 626 volte. È lontano quel 19 settembre 2009 quando Jorge Resurrección indossò per la prima volta la maglia dell'Atleti con la prima squadra. Con il "26" sulle spalle, quel giorno abbiamo iniziato a conoscere il giocatore tuttofare che per tanti anni ha difeso e difenderà il nostro stemma. La partita contro il Siviglia rimarrà impressa in modo speciale nella memoria del nostro capitano, perché contro il Siviglia riuscì a segnare il suo primo gol".

Ma Koke-Atleti non è solo una storia di cifre, è molto di più: "La sua storia non si limita solo a un numero che pochi calciatori raggiungono, per di più nello stesso club, ma è anche uno dei giocatori di maggior successo. Ha vinto otto titoli nei quindici anni in cui ha difeso i colori della nostra maglia: due campionati, una Copa del Rey, due Europa League, due Supercoppe europee e una Supercoppa spagnola. Otto titoli che lo rendono il secondo giocatore con più titoli nella storia del club, superato solo da Adelardo che ha dieci trofei da giocatore biancorosso. Il nostro capitano rappresenta perfettamente tutto ciò che un ragazzo dell'Atleti vuole essere da grande. Koke è lotta, impegno, sacrificio, solidarietà... Koke è coraggio e cuore".