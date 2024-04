Barcellona, altro quindicenne in campo: è record, battuto anche Yamal

Battuto un nuovo record in casa Barcellona . La società blaugrana è nota per avere uno dei migliori settori giovanili al mondo, con alcuni dei nomi più importanti della storia del club che sono si sono formati nella "cantera" catalana. Primo fra tutti Messi , ma anche l'attuale allenatore della prima squadra Xavi , Iniesta , Puyol , Pique , Sergi Robergo , Busquets e Jordi Alba .

E soprattutto negli ultimi anni, il Barcellona ha puntato molto sui giovani per risollevare le proprie sorti in Liga e in Europa. Tra i giovani che hanno segnato un nuovo record di età al momento dell'esordio c'è Lamine Yamal. L'attacante spagnolo ha infatti esordito con il Barcellona B nel maggio del 2023 all'età di 15 anni e 297 giorni. Ma il record è stato superato da una nuova giovane promessa.

Chi è il nuova giovane promessa del Barca

Il suo nome è Guillermo Fernández, ed è stato chiamato in campo dal tecnico del Barcelona Atlètic Rafa Marquez all'età di 15 anni, 9 mesi e 13 giorni. Di ruolo centrocampista, ha esordito all'80' nella gara vinta per 2-1 dai blaugrana. Lo stesso Xavi gli aperto già le porte della prima squadra per potersi unire agli allenamenti. Inoltre, Fernández può già vantare una partecipazione in Youth League, quando è subentrato a Noah Darvich nel corso del match contro l'Anversa nel settembre 2023.