L'Atletico torna a vincere, Saul all'87' piega il Villarreal: Simeone sorride

VILA-REAL (Spagna) - Dopo due ko di fila torna a vincere l' Atletico Madrid che riesce nel finale a passare in trasferta sul campo del Villarreal. Successo prezioso per i colchoneros di Simeone che ritrovano i tre punti riprendendosi il quarto posto ai danni dell'Athletic Bilbao. Resta a metà classifica il Sottomarino giallo che viene beffato allo scadere dalla formazione avversaria.

Liga, la classifica

Villarreal-Atletico, la partita

L'Atletico Madrid chiude la 30esima giornata 2-1 in casa del Villarreal. I colchoneros del Cholo Simeone si portano in vantaggio al 9' con Witsel, ma al 50' subiscono la rete del pari siglata da Sorloth. Nel finale ci pensa Saul, all'87', a segnare il gol dell'1-2 che regala all'Atletico tre punti che valgono il sorpasso sull'Athletic Bilbao e il terzo posto in classifica. Resta a quota 38, al decimo posto, il Villarreal.