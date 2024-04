Pedri, il curioso desiderio del talento Barça: "Voglio diventare calvo"

"Cosa mi aspetto tra 10 anni? A 31 anni mi vedo in un campo a calcio e, poco dopo, calvo. Non so perché, ho sempre desiderato diventarlo" - ha rivelato Pedri su "The Residency", un social pensato per i calciatori. Lo spagnolo si è divertito a rispondere alle domande dei fans, visto il momento lontano dal campo di gioco. In questa stagione ha pagato una serie di infortuni che ne hanno ridotto le presenze con il Barcellona: sedici in totale con due gol e due assist all'attivo.