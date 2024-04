"La lite con Ronaldo e la scatola in testa a Ibra": l'altro Ancelotti

Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio e negli ultimi anni ha saputo guidare club prestigiosi alla vittoria tra Champions, Scudetti e, soprattutto, ha saputo gestire spogliatoi importanti e composti da grandi campioni. Proprio per questo Paul Clement, ex vice del tecnico italiano, ha voluto ricordare qualche aneddoto interessante dei suoi tempi al Real o al Psg. L'allenatore brittanico è stato per sei anni il braccio destro di Ancelotti: al Chelsea (2009-2011), al PSG (2012-2013), al suo primo periodo al Real Madrid (2013-2015) e al Bayern Monaco (2016-2017).

Clement, aneddotto Ancelotti-Ronaldo Paul Clement è partito a parlare al Sun Sport proprio dal mettere Carletto tra i migliori allenatori al mondo: "Jurgen Klopp, Pep Guardiola e Carlo Ancelotti sono i tre migliori allenatori in circolazione al momento". Poi è passato a raccontare l'aneddoto su Ronaldo al Real Madrid: "Aveva un'idea precisa su di lui come attaccante e non si è tirato indietro. Ha litigato con Cristiano che preferiva giocare a sinistra. Carlo sapeva che doveva farlo sentire a suo agio, quindi ha incorporato due sistemi per quando attaccavamo, il 4-3-3 con Ronaldo a sinistra, e poi il 4-4-2 quando difendevamo, con Ronaldo davanti".

Il tecnico britannico ne ha raccontato anche un altro, stavolta al Psg con protagonista Zlatan: "C'è una linea e non la superi. In una partita contro l'Evian, era furioso all'intervallo e ha calciato una scatola che ha colpito Ibrahimovic alla testa. Quello è stato probabilmente il momento in cui l'ho visto più arrabbiato". E a chiudere ha spiegato: "Una delle più grandi doti di Ancelotti è la sua capacità di gestire la pressione e questo lo ha portato a fare questa carriera. Non si può giocare mezza partita al Real Madrid senza essere criticati. È implacabile".

