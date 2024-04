Simeone, il futuro è la Serie A: "Voglio tornare in Italia"

Inizia il conto alla rovescia per i quarti di finale di Champions League e le partite si fanno sempre più interessanti. L'Atletico Madrid , dopo il passaggio del turno contro l'Inter ai calci di rigore, ora dovrà vedersela nel doppio confronto contro il Borussia Dortmund , con l'andata che si disputerà al Metropolitano. Dal presente al futuro, il Cholo ha svelato anche qualcosa sul possibile rientro in Serie A al termine della sua esperienza in Spagna.

Simeone: il Borussia, Morata e il futuro in Italia

L'allenatore dell'Atletico Madrid ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "La partita con l’Inter ci ha dato la forza per continuare questa competizione difficile, contro le migliori otto. Civitas Metropolitano? La nostra gente è molto forte, ci dà una voglia e un’energia superiore, ma troveremo lo stesso a Dortmund. Griezmann è il giocatore più importante che abbiamo, la squadra gira intorno alle sue qualità e sa che abbiamo bisogno di lui. Astinenza del gol di Morata in questo periodo? I centravanti subiscono questi momenti. Futuro in Serie A? Ho un contratto (fino al 2027 ndr) qui per i prossimi anni, quindi non posso dare una data di scadenza, ma ho intenzione di tornare in Italia, perché mi sono trovato bene e a Catania ho imparato molto da allenatore. Ora dovremo solo avere tanta voglia, la cosa più importante della vita" - ha concluso Simeone.