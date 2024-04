Doppio Griezmann e assist Morata per Correa: tris Atletico al Girona

MADRID (Spagna) - L'Atletico Madrid infila la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza considerando il 2-1 inflitto al Borussia Dortmund nell'andata dei quarti di finale di Champions League, grazie alla doppietta di Griezmann e al gol di Correa. A farne la spese è il Girona, che resta terzo in classifica con 65 punti conquistati in 31 partite, ma vede ora accorciare il proprio vantaggio sui rivali odierni a sole quattro lunghezze. Al Wanda Metropolitano sbloccano i padroni di casa con Dovbyk dopo appena quattro giri di lancetta, quindi i colchoneros di Simeone ribaltano la sfida, vinta 3-1, con un calcio di rigore segnato dal francese al 34', che si ripete al 50', e la rete dell'argentino al sesto minuto di recupero del primo tempo su assist di Morata.