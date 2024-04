Girona, la Champions League è vicina: poker contro il Cadice

Il Girona, ormai lontano dai sogni di trionfare in Liga, non smette comunque di stupire e si avvicina sempre di più alla qualificazione per la prossima Champions League. La rivelazione del campionato spagnolo è scesa in campo questa sera in casa contro il Cadice imponendosi con il netto risultato di 4-1. Partita senza storia dall'inizio alla fine: ad aprire le marcature ci ha pensato Garcia prima delle reti di Martin, Dovbyk e Portu. Inutile per gli avversari il gol di Escalante. La squadra di Michel si porta così a +10 sull'Athletic Bilbao quinto in classifica.