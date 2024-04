Diretta Real Madrid-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Real Madrid riceve il Barcellona nel 32° turno di Liga. I blancos vengono da 4 vittorie di fila in campionato e sono primi in classifica con 78 punti. Presentano anche il miglior attacco (67 gol fatti) e la difesa meno battuta del torneo (20 reti al passivo). I blaugrana, invece, sono secondi a -8 dai madrileni e sono ancora imbattuti in trasferta in questa Liga, con 9 successi e 6 pareggi su 15 gare giocate fuori casa.