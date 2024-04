Rudiger, la gag prima di Real-Barça: il poliziotto e cosa è successo a fine gara

Non solo in campo, Rudiger è stato protagonista di Real Madrid-Barcellona anche prima di entrare sul terreno di gioco del Bernabeu. Il difensore tedesco è stato immortalato in un video ripreso dalla Tv di As che ha fatto il giro el web perché davvero particolare e singolare. In un momento di tensione pre partita, pochi istanti prima di salire le scale e mettere i piedi in campo, infatti, il centrale dei blancos ha scherzato con un poliziotto.