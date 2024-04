Morata, futuro incerto: “Non si esclude il ritorno in Serie A. E quella tentazione…”

Il futuro di Alvaro Morata è un'incognita. Le sorti dell'ex attaccante bianconero sono tutt'altro che semplici da prevedere. Una stagione dai due volti ha spazzato via molte certezze rigurardo la sua permanenza all'Atletico. Alla corte di Simeone , lo spagnolo si è in un primo momento preso la scena con il record personale di gol - che lo hanno visto raggiungere quota 20 reti - per poi svanire improvvisamente (o quasi) dal tabellino dei marcatori. Stando a quanto riporta la testata spagnola Marca, Morata potrebbe valutare altre destinazioni, tra cui l' Italia o perfino l' Arabia Saudita , ormai una presenza fissa sullo sfondo di molti scenari di mercato.

Morata, ritorno in Italia?

L'attaccante è legato ai colchoneros fino al 2027. Ma le recenti prestazioni, vedi l'occasione da gol sprecata a Dormund e il cambio deciso da Simeone all'intervallo, mettono in discussione il suo futuro e perfino la fiducia del tecnico, che lo ha schierato titolare in tutte le gare più importanti (complici anche gli infortuni di Memphis).

Per questa ragione, in Spagna ritengono opportuno valutare le possibili destinazioni del giocatore in caso da addio. Dato il suo trascorso alla Juve e il legame con l'Italia, la Serie A risulta tra le previsioni di più credibili. Ma allo stesso tempo non si può escludere un nuovo affondo saudita, dopo i 50 milioni a stagione offerti lo scorso anno all'attaccante classe 1992. Nel mentre, Morata è chiamato a resituire quel rendimento che tifosi, compagni e allenatore si aspettano. Prima però, dovrà riprendersi dalla nevralgia del trigemino che potrebbe tenerlo fuori dal campo nei prossimi impegni stagionali.