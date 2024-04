Morata litiga con Alice Campello: confessione social e motivo svelato

Una coppia innamorata che molti invidiano, quella formata da Alvaro Morata e Alice Campello . I due, che si cono conosciuti quando lo spagnolo vestiva la maglia della Juve , sono molto amati dai fan. Sposati dal 2017, quattro figli e diverse case, tra cui una a Torino , Alvaro e Alice ogni giorno mostrano il loro amore anche sui social dove sono molto seguiti. Ma si sa anche nelle migliori coppie a volte si litiga e questa volta è toccato proprio a loro. Il motivo però non è affatto serio, anzi, è molto divertente . Nella partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, l’attaccante spagnolo ha sfoggiato un nuovo look.

La rivelazione di Morata e la reazione di Alice Campello

Il nuovo taglio di capelli è stato subito notato dai giornalisti che hanno chiesto a Morata il perché di questa scelta. L’ex Juve, non solo ha rivelato come è nata l’idea, ma ha anche aggiunto alcuni dettagli sulla reazione di Alice: “Stamattina mi sono svegliato e ho detto: "Perchè, no?". Ma mia moglie si è arrabbiata perché non l'ho avvisata. Bisogna provare anche cose nuove, no?”. A detta di Morata infatti, la Campello non avrebbe preso bene la scelta del marito e infatti è stata lei stessa a confermarlo con un commento sui social.