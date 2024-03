Alice Campello, rivelazione sulla casa a Torino: "Ora è in affitto..."

Alice Campello, la confessione social

Poi l'imprenditrice ha aggiunto riferendosi a Torino: "è una città che ci ha rubato il cuore ad entrambi. Per me era importante avere una casa anche in Italia e Torino è l'unica città dove abbiamo vissuto insieme come famiglia e prima come coppia, di conseguenza entrambi ci sentiamo "a casa"". Quindi ha concluso: "Poi in realtà è stato un investimento ed ora è in affitto". La moglie del calciatore Álvaro Morata ha compiuto 29 anni il 5 marzo ma per lei è stato un compleanno amaro. L'imprenditrice italiana (e amica di Chiara Ferragni), sposata dal 2017 con il calciatore dell'Atletico Madrid da cui ha avuto quattro figli, è stata vittima degli insulti di un tifoso mentre era in compagnia dei suoi bambini. Una situazione non nuova alla Campello, che anche stavolta ha denunciato l'aggressore con tanto di video pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da quasi 3 milioni e mezzo di follower.